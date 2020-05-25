اصابة وزيرة الشباب والرياضة السودانية بفيروس كورونا

2020/05/25 | 10:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزيرة الشباب والرياضة السودانية، ولاء البوشي، إصابتها بفايروس كورونا.وقالت البوشي في تغريدة على حسابها في “تويتر”، إنها تأكدت من إصابتها بفايروس كورونا، لافتة إلى أنها ستلتزم بالإجراءات الصحية اللازمة.وأضافت أنها أبلغت من التقى بها في الفترة الماضية بضرورة الالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يوما، داعية إلى التقيد بتوجيهات وزارة الصحة والحرص على

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