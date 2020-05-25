الاستثمار النيابية لـ”العهد نيوز”: تفعيل القطاع الخاص من شأنه إن يقضي على الأزمة المالية

2020/05/25 | 10:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز _ بغداد دعت عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية ميادة محمد ، ضرورة تفعيل القطاع الخاص للنهوض بواقع البلاد وتجاوز الأزمات المالية . وقالت في حديث خصت به ” العهد نيوز اليوم الاثنين ان ” تفعيل القطاع الخاص وجميع القطاعات الأخرى من شانه إن يقضي على الأزمة المالية التي تمر بالبلاد “.وأضافت “هناك الكثير […]

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