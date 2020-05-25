غلق طوز خورماتو بالكامل بعد زيادة الاصابات بفيروس كورونا

2020/05/25 | 10:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت خلية الازمة في قضاء طوزخورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين، اليوم الاثنين، غلق القضاء بالكامل لمدة 48 ساعة، وذلك لزيادة اعداد حالات المصابين بفيروس كورونا.

وقالت الخلية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيسها اجتمع بمدراء الدوائر الخدمية والامنية لمناقشة الاوضاع الصحية بعد زيادة الاصابات بفيروس كورونا داخل القضاء، مبينا أنه تم اتخاذ عدة مقررات بينها غلق القضاء بالكامل لمدة 48 ساعة وغلق المداخل الشمالية والجنوبية.

واضافت، انه تقرر ايضا غلق السيطرة الغربية بالكامل وجميع الاسواق والمحلات والافران بدون استثناء، وفتح السيطرات ومحلات المستلزمات الطبية ومنع تجوال الاشخاص نهائيا، وحجز الدراجات النارية والهوائية ومصادرتها.

كما وجهت الخلية دائرة المرور بحجز العجلات ومحاسبة المخالفين وذلك عن طريق الغرامات، مشيرة الى غلق ملاعب كرة القدم والصالات الرياضية والمسابح والجوامع والحسينيات، فضلا عن منع تجوال المنتسبين بالدراجة النارية.

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