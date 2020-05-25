ميزة جديدة من ”تويتر“ للحدّ من التعليقات غير المرغوب بها

2020/05/25 | 10:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت شركة “تويتر” باختبار ميزة جديدة تساهم في الحدّ من التعليقات غير المرغوب بها بالنسبة للمستخدمين.وأشارت الشركة إلى أنّ “هذه الميزة التي يجري اختبارها حالياً عند بعض مستخدميها على أجهزة أندرويد وiOS، قد تساعد المستخدمين على تحديد من يمكنه الرد على تغريداتهم”.وأوضحت أنّه “عند تطبيق هذه الميزة بشكل فعلي، ستظهر للمستخدم 3 خيارات

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