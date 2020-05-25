بالصور | التحالف الدولي يمد البيشمركة بتجهيزات لتحقيق

2020/05/25 | 10:27 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرى تسليم تلك التجهيزات في قاعدة أربيل الجوية قبل خمسة أيام - صورة: التحالف الدولي

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