65 % من الصادرات العربية مهددة بتأثير كورونا

2020/05/25 | 10:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قال صندوق النقد العربي، إن هناك عدة تداعيات مرتبطة بفيروس “كورونا” على الاقتصادات العربية، في ظل انتشاره وتأثيره العالمي واسع النطاق في جانبي العرض والطلب الكليين.وأوضح الصندوق في تقرير “آفاق الاقتصاد العربي” صدر حديثا، واطلعت “الاقتصادية ” على نسخة منه، أن الاقتصادات العربية ستتأثر بتباطؤ الطلب لدى عدد من شركائها التجاريين، […]

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