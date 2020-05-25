خبير عسكري يكشف: بعد دولي يؤسس لنقل داعش من العراق وسوريا إلى افريقيا

2020/05/25 | 10:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أكد الخبير العسكري والستراتيجي، أحمد الشريفي، الاثنين (25 ايار 2020)، أن هناك رغبة في إنهاء الدور...





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