رئيس رابطة الدوري الاسباني يحدد موعد استئناف الليغا

2020/05/25 | 10:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس، أنه يأمل أن تكون قمة الأندلس بين ريال بيتيس وإشبيلية، ركلة بداية استئناف المسابقة في 11 حزيران، بعد التوقف لثلاثة أشهر خلال جائحة فيروس كورونا.وقال تيباس لشبكة موفيستار التلفزيونية الإسبانية: “هناك احتمال بأن تقام مباراة في 11 حزيران وستكون هي المباراة الوحيدة في تلك […]

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