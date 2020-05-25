المشتركة: أسود الجزيرة حققت الأهداف

2020/05/25 | 10:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة العمليات المشتركة تحقيق عمليات أسود الجزيرة أهدافها، فيما أشارت إلى اعتقال بنك معلومات عصابات داعش الإرهابية.

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