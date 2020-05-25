سائرون : الحكومة ملزمة بإخراج القوات الأميركية من العراق تنفيذا لقرار البرلمان

2020/05/25 | 10:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن تحالف سائرون مضر الازيرجاوي، ان الحكومة ملزمة بإخراج القوات الأميركية من العراق تنفيذا لقرار البرلمان الذي صوت على هذا القرار.

وقال الازيرجاوي ان البرلمان قال كلمته وصوت على اخراج كامل القوات الاجنبية بمختلف انتماءاتها من العراق..



مبينا ان الحكومة بصرف النظر عمن يقودها ملزمة بتنفيذ قرار البرلمان الذي صوت على اخراج القوات الاجنبية من العراق، وفوضها باتخاذ الإجراءات المناسبة لخروج القوات، حيث ان ذلك سيتم من خلال جدولة الخروج خلال اجتماعات حزيران المقبل.

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