الفتلاوي : الواردات الحقيقية للمنافذ الحدودية تذهب إلى الجهات المتنفذة وجيوب الفاسدين

2020/05/25 | 10:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن تحالف الفتح، فاضل الفتلاوي عن واردات حقيقية للمنافذ الحدودية لم تسجل في الموازنة الاتحادية العامة للدولة.

وقال الفتلاوي إن الواردات الحقيقية للمنافذ الحدودية تتجاوز عشرة مليار دولار سنويا، مبينا أن هذه الاموال للأسف لم تسجل في الموازنة العامة للدولة العراقية.

وأضاف أن المنافذ الحدودية تسلم الحكومة مليار دولار من حجم وارداتها السنوية، مشيرا إلى أن الواردات الأخرى تذهب إلى الجهات المتنفذة وجيوب الفاسدين.

وشدد الفتلاوي، على ضرورة أن تكون هناك دراسة ورؤية واضحة من قبل الحكومة العراقية لمتابعة عمل المنافذ ووارداتها المالية.

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