2020/05/25 | 10:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت خلية الأزمة النيابية، بفرض حظر شامل للتجوال، بعد انتهاء عيد الفطر المبارك، للحد من ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال عضو الخلية النائب علي اللامي إن خلية الأزمة النيابية تتابع إجراءات مواجهة كورونا، محذرا من تنامي خطر الجائحة بسبب عدم الالتزام بتوجيهات وزارة الصحة وإجراءات حظر التجوال.

واكد اللامي أن البلاد ستتعرض لكارثة كبيرة وقد تسجل أرقاما مرتفعة أذا استمر عدم الالتزام بالإرشادات الصحية، داعياً الحكومة الى اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الأزمة النيابية تطالب بفرض حظر شامل للتجوال بعد العيد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الأزمة النيابية تطالب بفرض حظر شامل للتجوال بعد العيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).