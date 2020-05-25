ميسان تحدد الأسبوع الأول من حزيران موعدا لامتحانات الصفوف غير المنتهية

2020/05/25 | 10:54 - المصدر: شفق نيوز

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شفق نيوز/ حددت مديرية تربية محافظة ميسان، الأسبوع الأول من حزيران موعدا لامتحانات الصفوف غير المنتهية للطلبة الذين لم يخوضوا امتحان نصف السنة.

وبحسب كتاب رسمي صادر عن مدير عام تربية المحافظة رياض مجبل الساعدي، ووجهه الى ادارات المدارس في ميسان، وتنشره وكالة شفق نيوز، فأن موعد الامتحانات للصفوف غير المنتهية للمواد المتبقية للمراحل كافة سيكون يومي الاربعاء الثالث من حزيران المقبل والسبت السادس من حزيران ايضا عند الثامنة صباحا.

كما وجه الساعدي ادارات المدارس التي اتخذت بناياتها مراكز امتحانية للطلبة الخارجيين بأن يكون موعد امتحانهم "التمهدي" عند الساعة الحادية عشر ونصف.





يذكر أن المدارس في المحافظات الجنوبية لم تجري امتحانات نصف السنة لطلبتها بسبب المظاهرات الاحتجاجية، حيث أغلق المتظاهرون مديريات التربية والمدراس في البصرة وذي قار وميسان ومحافظات أخرى.





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