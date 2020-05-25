ارتفاع أسعار النفط بعد تراجع التوتر بين واشنطن وبكين

2020/05/25 | 10:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد تراجعها الجمعة الماضية بسبب مخاوف من تزايد حدة التوتر بين بكين وواشنطن.وبحلول الساعة 08:31 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة لخام “برنت” لشهر يونيو بارتفاع نسبته 0.26% إلى 35.22 دولار للبرميل.في حين تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي للشهر نفسه بزيادة نسبتها […]

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