تحذيرات من عمليات ارهابية عند حدود العراق مع سوريا

2020/05/25 | 10:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الخبير الامني العراقي، امير عبد المنعم الساعدي من تسلل عناصر "داعش" الارهابي الى العراق عبر الشريط الحدودي لتنفيذ عمليات اجرامية في البلاد، مشددا...

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