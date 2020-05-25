رسمياً.. السماح لأندية البريميرليج بالتدريبات الجماعية

2020/05/25 | 11:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… أعطت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، الضوء الأخضر بالانتقال إلى “المرحلة الثانية” من خطة استئناف منافسات المسابقات الرياضية، التي تسمح للاعبين بالاحتكاك في التدريبات، وتقرب على الخصوص عودة الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر المقبل.وقال وزير الرياضة نايغل هادليستون: “هذا التوجيه الجديد يعتبر المرحلة الأخيرة لعودة متأنية لتدريبات الرياضيين أصحاب المستوى العالي، ويهدف إلى […]

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