القوات الأمنية تغلق عددا من السيطرات وتمنع عبور الصحفيين ببغداد

2020/05/25 | 11:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / بغداد… قامت القوات الأمنية ، الاثنين، بإغلاق عدد من السيطرات داخل العاصمة بغداد، فيما منعت عبور الصحفيين والإعلاميين.وقال مراسل وكالة / المعلومة /، إن القوات الأمنية قامت، صباح اليوم، بإغلاق سيطرتي حي الجهاد والجادرية ومنعت الدخول والخروج بالكامل ، فيما سمحت بالعبور للحالات الطارئة والإنسانية فقط.وأضاف أن السيطرات قامت بسحب سنويات […]

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