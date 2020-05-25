2020/05/25 | 11:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- النجف

أمر محافظ النجف لؤي الياسري، الاثنين (25 أيار 2020)، بفتح مقبرة "وادي السلام" امام الزائرين من اهالي المدينة فقط.

وقال المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بأمر منر الياسري وبأشراف مب

بغداد اليوم- ذي قار

اوضحت دائرة صحة محافظة ذي قار، الاحد (24 أيار 2020)، تفاصيل الحالات الـ 4 المؤكد اصابتها اليوم بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "محافظة ذي قار سجلت اليوم الاحد 4 اصابات جديدة بفايروس كورونا ا

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، تسجيل 8 وفيات و197 اصابة جديدة بفيروس كورونا في 12 محافظة، ليصل عدد الاصابات إلى 4469، والوفيات 160حالة.

وذكرت الصحة، في بيان الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( طقس غائم مع تراجع الحرارة وأمطار بهذه المناطق.. التوقعات الجوية لليوم واليومين المقبيلن) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( طقس غائم مع تراجع الحرارة وأمطار بهذه المناطق.. التوقعات الجوية لليوم واليومين المقبيلن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).