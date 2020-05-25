موقع بريطاني يكشف مضمون رسالة حملها قاآني من خامنئي إلى الفصائل العراقية

2020/05/25 | 11:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشف موقع مدل ايست آي البريطاني، انه قبل شهر تقريبا وصلت اشارة مقتضبة الى جميع الفصائل العراقية ال...





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