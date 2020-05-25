اعادة إنتـاج مستحضر “زنـك كاستـر كريـم” وطرحـه الـى السـوق المحلـي

2020/05/25 | 11:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنـت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الاثنين، عن معاودة طرح إنتاجها من مستحضر ( زنـك كاستـر ) في السوق المحلية بعد توقف دام أكثر من أربعة أعوام ضمن خطتها لإعادة إنتاج المستحضرات ذات الجدوى الاقتصاديـة .وقال مدير عام الشركة الصيدلاني عبـد الحميـد عبـد الرحمـن السالـم […]

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