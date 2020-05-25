انفجار دراجة نارية في ريف حلب الشمالي

2020/05/25 | 11:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..إنفجرت دراجة نارية مفخخة، اليوم الاثنين، على الطريق الواصل مابين بلدتي أعزاز وعفرين في ريف حلب السورية الشمالي.وكان مدني قتل يوم السبت وجرح آخرون جراء اشتباكات دائرة بين مسلحي مايسمى بـ”الجيش الحر” المدعوم تركياً في قرية سجو بريف حلب الشمالي في سوريا.وأوضحت مصادر إعلامية، ان الاشتباكات وقعت بين مسلحين من تل رفعت […]

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