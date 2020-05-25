الشرطة تضبط رئيس النمسا أثناء مخالفته تدابير الحظر

2020/05/25 | 11:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةضبطت الشرطة النمساوية رئيس البلاد ألكسندر فان دير بيلين وزوجته دوريس شميداور أثناء مخالفتهما قواعد الحظر، حيث بقيا داخل أحد المطعم بالعاصمة فيينا بعد بدء ساعات الغلق المفروض في إطار تدابير مكافحة كورونا.وأكد فان دير بيلين الواقعة، واعتذر عنها، وقال :"لقد تجاذبنا أطراف الحديث وللأسف أغفلنا الوقت"، من جانبها، أكدت الشرطة أيضا أنها وجدت الرئيس خلال تفتيش في مطعم مفتوح بقلب مدينة فيينا، بحسب شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.وذكرت وسائل إعلام نمساوية إنه "كانت هناك مشروبات موجودة على الطاولة أمام فان دير بيلين وزوجته عندما تم تفتيش المطعم في الساعة الثانية عشرة والثلث صباحا".يذكر أن القيود المعمول بها في النمسا حاليا تقضي بأن تفتح المطاعم والحانات أبوابها فقط حتى الساعة الحادية عشرة مساء، ومن الممكن أن تسبب الواقعة تداعيات خطيرة بالنسبة لصاحب المطعم، إذ يفرض قانون تدابير كورونا على المطاعم التي تفتح أبوابها بعد الساعة الحادية عشرة مساء غرامات تصل إلى 30 ألف يورو.

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