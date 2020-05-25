مقتل منتسب وإصابة آخر خلال عملية اعتقال تجار مخدرات شمال ذي قار

2020/05/25 | 11:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ ذي قارأفادت قيادة شرطة محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بمصرع منتسب وإصابة آخر بإصابات بليغة فجر اليوم اثر تعرضهم إلى إطلاق نار أثناء تنفيذهم واجب إلقاء القبض على متهمين بحيازة مواد مخدرة في قضاء الشطرة.وذكرت القيادة في بيان إن “الدورية تعرضت إلى إطلاق نار من جهات متعددة أدت إلى مصرع المنتسب وإصابة الآخر وتضرر العجلة التي تقلهم”.وأشارت إلى أن “قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بتطويقه وإلقاء القبض على 15 متهم في هذا الحادث ولازالت التحقيقات جارية”.

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