دولة الرئيس،. العراق بحاجة إلى فعل وليس لمقال

2020/05/25 | 11:20 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سعد الكناني نثمن ونقدر ما جاء في مقالاتك وهي تحتوي في طياتها مفردات وطنية يتداولها كل عراقي حر شريف يصبو تجاه تحقيق الاستقرار والتقدم والخلاص من ذيول إيران وتعزيز السيادة...أكمل القراءة ←

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