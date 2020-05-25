بسبب كورونا.. 60 نادياً إنجليزياً مهدد بالتوقف

2020/05/25 | 11:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مالك نادي هدرسفيلد تاون فيل هودجكينسون، أن ما يصل إلى 60 ناديا في الدرجات الأدنى من الدوري الإنجليزي لكرة القدم قد تتوقف عن العمل إذا فشلت الرياضة في التخطيط لتجاوز آثار كوفيد-19 بعد الموسم الحالي.

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