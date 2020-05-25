نائب يدعو لتحرك حكومي على مجلس الأمن لادانة السعودية

2020/05/25 | 11:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..طالب النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , الاثنين ,حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى رفع دعاوى الى مجلس الامن لمطالبة السعودية وكافة الدول التي شارك مواطنيها بتدمير العراق.وقال جابر في تصريح لـ /المعلومة / , ان ” العراق يمتلك مئات الوثائق والأدلة التي تؤكد ادانة السعودية وعدد كبير من […]

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