الازيرجاوي : الحكومة ملزمة بتنفيذ قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية

2020/05/25 | 11:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب مضر الازيرجاوي، ان البرلمان فوض الحكومة بجدولة خروج القوات المذكورة خلال اجتماعات ستجرى في الأيام المقبلة.

وأوضح النائب عن كتلة سائرون، ان الحكومة ملزمة بإخراج القوات الأميركية من العراق، تنفيذا لقرار البرلمان الذي قال كلمته من خلال التصويت على اخراج كامل القوات الاجنبية بمختلف انتماءاتها من العراق، لافتا الى ان ذلك سيتم من خلال جدولة الخروج خلال الاجتماعات المقرر عقدها لهذا الغرض في حزيران المقبل، بعد ان نالت الحكومة الجديدة ثقة البرلمان، وهو ما يعني انتهاء مرحلة الحكومة الانتقالية.

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