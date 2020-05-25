اعتقال بنك معلومات داعش

2020/05/25 | 11:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الاثنين، تحقيق عمليات أسود الجزيرة أهدافها، فيما أشارت إلى اعتقال بنك معلومات عصابات داعش الإرهابية.وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، بحسب الإعلام الرسمي، إن “عمليات أسود الجزيرة حققت أهدافها في الوقت المحدد وفقا لما مخطط لها، حيث تم قتل عدد كبير من بقايا عصابات داعش الإرهابية وتدمير مضافاتها”.وأضاف الخفاجي، أن […]

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