زيدان ينتهك الحجر الصحي في إسبانيا

2020/05/25 | 11:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… أفادت صحيفة “سبورت” الكتالونية، بأن المدير الفني لنادي ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، انتهك الحجر الصحي المفروض في إسبانيا على خلفية تفشي فيروس كورونا.وبحسب المصدر، فإن زيدان كسر قواعد الحجر الصحي في إسبانيا يوم 14 مايو الجاري، حيث شوهد وهو ينتقل إلى منزله الثاني الموجود في ضواحي العاصمة مدريد.وأشارت […]

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