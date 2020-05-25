قائد الانقلاب الكبير.. غسان شربل

2020/05/25 | 11:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: غسان شربل نَسِيتْ جارتُنا في الحي أنَّنا نعيش في عالم ما بعد إطلالة الجنرال «كورونا» على أيامنا.للمرة الأولى منذ الجائحة سيزورها نجلها.كم خشيت في الأيام الأولى أن يصل القدر قبل موعد اللقاء.اتخذت ما يلزم من الاستعدادات ولم تتردد في تحضير بعض المآكل التي درج الابن على الإشادة بها.لبست فستاناً فرحاً […]

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