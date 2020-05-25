أطباء مصر غاضبون من وزارة الصحة ويحذرون من

2020/05/25 | 11:25 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حملت نقابة الأطباء في مصر، اليوم الاثنين، وزارة الصحة مسؤولية حماية الطواقم الطبية، وذلك بعد ازدياد حالات الوفيات والإصابات بفيروس كورونا بين كوادرها.

وطالبت النقابة في بيان لها جميع الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية بالقيام بدورها في حمل وزارة الصحة على القيام بدورها في حماية الطواقم الطبية، وسرعة توفير مستشفيات عزل خاصة لأعضاء الطواقم الطبية لضمان سرعة علاجهم.

وقالت إن هذه المطالب هي "حق أصيل لهم وأيضا حتى يعودوا لتحمل المسؤولية في الدفاع عن سلامة الوطن".

وحذرت النقابة من "تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء لعدم توفير الحماية لهم الأمر، الذي سيؤثر سلبا على تقديم الرعاية الصحية"، كما حذرت من أن "المنظومة الصحية قد تنهار تماما وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال استمرار هذا التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية".

وسجلت مصر امس السبت، أكبر ارتفاع يومي لحصيلة ضحايا فيروس كورونا، حيث تم رصد 29 حالة وفاة جديدة ناجمة عن المرض و752 إصابة.

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