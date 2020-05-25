محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده في زمن الكورونا

2020/05/25 | 11:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفل الفنان محمد رمضان، السبت الماضي، بميلاده في جو أسري هادئ، بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.وشارك رمضان مع جمهوره عبر “إنستغرام” صورة التقطتها ابنة شقيقه، وظهر فيها برفقة زوجته وأبنائه الثلاثة، وأمامهم قالب حلوى كتب عليه: عيد سعيد.وعلق رمضان ‏على الصورة: “عيد ميلادي مع عائلتي الحبيبة”.‏

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