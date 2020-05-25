2020/05/25 | 11:31 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة #النفط في الحكومة السورية، أنها وضعت بئر “قارة8” للغاز في منطقة القلمون بريف #دمشق بالخدمة، وتصل طاقته إلى 150 ألف متر مكعب من #الغاز يومياً.وقال مدير حقول المنطقة الوسطة “سلمان غريب” في…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بئر غاز جديد في ريف دمشق بطاقة 150 ألف متر مكعب يومياً) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بئر غاز جديد في ريف دمشق بطاقة 150 ألف متر مكعب يومياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).