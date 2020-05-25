قائد القوات البرية اللواء الركن قاسم محمد صالح يباشر بمهام عمله

2020/05/25 | 11:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

باشر قائد القوات البرية اللواء الركن قاسم محمد صالح بمهام عملة رسمياً قائداً للقوات البرية، حيث استمع فور وصوله الى ايجاز مفصل حول اهم المهام والواجبات التي تضطلع بها قيادة القوات البرية ودورها في عمليه القيادة والسيطرة على قيادات العمليات والفرق والوحدات المرتبطة بها من قبل مدراء هيئات واقسام القيادة، وحث القائد الجميع على العمل المستمر وبذل المزيد من الجهود وتقديم ما يخدم المؤسسة العسكرية.

بعدها قام القائد بجولة تفقديه شملت كافة مرافق القيادة من هيئات وأقسام وشعب ووحدات مرتبطة بها وأبدى خلال جولته بعض الارشادات والملاحظات المهمة التي من شأنها رفع كفاءة العمل، وعقد مؤتمر في نهاية الجولة التفقدية لهيئات وأقسام وشعب القيادة جرى خلاله التأكيد على الضبط العسكري وفق السياقات الصحيحة وأهمية الاهتمام بالقيافة العسكرية الموحدة ومتابعة المراتب والموظفين من ناحية الضبط العسكري والالتزام بالتوقيتات والتأكيد على دور المفتش العسكري للقيادة بنقل الواقع الفعلي والدقيق للوحدات وتقييمها بشكل يضمن معالجة الأخطاء والوصول بالقيادات والوحدات الى مستوى الطموح.

يتبع .



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