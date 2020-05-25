طقس غائم مع تراجع الحرارة وأمطار بهذه المناطق.. التوقعات الجوية لليوم واليومين المقبلين

2020/05/25 | 11:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الإثنين (25 أيار 2020)، حالة الطقس في خلال اليوم واليومين المقبلين والتي يصادف فيها أيام عيد الفطر المبارك.

وذكر بيان للهيأة تلقته (بغداد اليوم)، إن "طقس اليوم الأثنين، سيكون في المنطقة الوسطى، صحو مع بعض الغيوم، وانخفاض قليل في درجات الحرارة، وفي المنطقة الشمالية غائم جزئياً، وفي المنطقة الجنوبية غائم جزئيا ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات في عموم مناطق البلاد".

وأضافت الهيأة، أن "طقس يوم غد الثلاثاء، سيكون طقس صحو مع ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الثلاثة".

واشار البيان، إلى أن "طقس يوم الأربعاء المقبل، سكون طقس صحو إلى غائم جزئي ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة".

بغداد اليوم- النجف

أعلنت هيأة النزاهة الاتحادية، الجمعة (22 أيار 2020)، صدور أمر استقدام بحق مسؤولين في سايلو النجف الأفقي؛ على خلفية نقص 752 طن حنطة.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "محكمة تحقيق النجف المخت

بغداد اليوم - متابعة

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الجمعة (22 أيار 2020)، عن وجود اكثر من 300 الف عامل من دولة بنغلاديش غير شرعيين في البلاد.





وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة رائد جبار باهض في تصريح صحفي، إن "الوز

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التربية، الثلاثاء (19 أيار 2020)، حسم قرارها للعام الدراسي الحالي للصفوف غير المنتهية من المرحلتين الابتدائية والثانوية.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "هيئة الرأي ناقشت ضمن جدول اع

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