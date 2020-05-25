قائد القوات البرية الجديد يباشر مهام عمله رسمياً

2020/05/25 | 11:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، مباشرة اللواء الركن قاسم محمد صالح مهام عمله قائداً للقوات البرية.

يتبع...

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