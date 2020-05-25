نجدة بغداد: ابلغنا كافة دورياتنا بقرار استثناء الإعلاميين من الحظر وتسهيل مهمتهم

2020/05/25 | 11:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت مديرية نجدة بغداد , الاثنين , انها أبلغت كافة دورياتها بقرار استثناء الإعلاميين والصحفيين من قرار حظر التجوال, مطالبة الجهات الإعلامية والصحفية يالإبلاغ الفوري عن أي دورية تخالف قرار الاستثناء لغرض معاقبتهم.وقال مدير اعلام المديرية العميد غسان عبد الرحمن في تصريح لـ / المعلومة / , ان “مديرية نجدة […]

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