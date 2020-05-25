دولة عربية تنهي المرحلة الأولى من إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا

2020/05/25 | 11:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة كشفت جمعية المهندسين الوراثيين الأردنية، عن انتهائها من المرحلة الأولى من إنتاج لقاح أردني مضاد لفيروس كورونا المستجد.وقالت الجمعية على موقعها في "فيسبوك": "تم بحمد الله الانتهاء من المرحلة الأولى للقاح COVID-19 الأردني، أنتجته جمعية المهندسين الوراثيين الأردنية".وأضافت، أنه "ستتم المراسلات، لأخذ الموافقات للتجارب المخبرية قريبا".

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