محافظ النجف يصدر أمرا جديدا بشأن فتح مقبرة

2020/05/25 | 11:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ النجف أمر محافظ النجف لؤي الياسري، الاثنين، بفتح مقبرة "وادي السلام" امام الزائرين من اهالي المدينة فقط.وقال المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان، إنه "بأمر من الياسري وبأشراف مباشر من متابعهِ كرار الرفيعي وبالتنسيق مع امر افواج طوارئ النجف العميد حازم، تم رفع الحواجز الكونكريتية من امام بوابات مقبرة وادي السلام لاداء الزيارة بمناسبة عيد الفطر المبارك لاهالي المدينة فقط".واضاف البيان أن "الياسري شدد على مراعات الاتزام بقرارات خلية الازمه وارتداء الكفوف والكمامات والاجراءات الصحية الاخرى والتعاون مع القوات الامنية وفرق دائرة صحة النجف".

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