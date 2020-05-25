نصف مربي الدواجن أوقفوا عملهم بسبب احتكار التجار للأعلاف

2020/05/25 | 11:45 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقف 50% من مربي #الدواجن في سوريا عن العمل، ويتجه الباقون إلى نفس الخطوة، بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وبخاصة المواد العلفية، واحتكار #التجار عمليات استيراد وبيع الأعلاف.وقال مدير عام مؤسسة الدواجن التابعة للحكومة…

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