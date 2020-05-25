كورونا والموازنة تسببا بإيقاف 820 مشروعاً في نينوى

2020/05/25 | 11:46 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة أكد محافظ نينوى “نجم الجبوري”، أن جائحة كورونا وعدم إقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 تسببا بإيقاف 820 مشروعاً خدمياً في المحافظة.وقال الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “جائحة كورونا تسببت بإيقاف القرض الكويتي لإعادة تأهيل مستشفى الخنساء ب30 مليار دينار، فضلا عن إيقاف قروض مشاريع المياه وقروض الصندوق …

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