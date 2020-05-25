شاهد ردة فعل رئيسة نيوزيلندا عندما ضرب المنطقة زالزال وهي في مقابلة تلفزيونية

2020/05/25 | 11:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة هز زلزال وقع قرب العاصمة النيوزيلندية ولنغتون صباح اليوم الاثنين سكاناً كثيرين من بينهم رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن التي واصلت مقابلة تلفزيونية كانت تبث على الهواء في مبنى البرلمان.وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، قال مرصد الزلازل في نيوزيلندا (جيونت) إن الزلزال، الذي بلغت قوته 5.8 درجة، وقع على عمق 37 كيلومترا وكان […]

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