العراق يعلن اعتقال بنك معلومات ’داعش’ وهلاك ارهابيين

2020/05/25 | 12:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، الاثنين، اعتقال بنك معلومات "داعش" الوهابية وقتل عدد كبير من الارهابيين في عمليات اسود الجزيرة....

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