تركيا تنشر منظومات دفاع جوي أميركية الصنع في ادلب

2020/05/25 | 12:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت مصادر إعلامية، الاثنين، عن قيام الجيش التركي بنشر منظومات دفاع جوي أميركية الصنع متوسطة المدى في معسكر المسطومة (5 كم جنوب إدلب – شمال سوريا).وأفادت المصادر بدخول رتل عسكري للجيش التركي اليوم الاثنين يضم عشرات الآليات العسكرية من معبر كفرلوسين السوري باتجاه عمق ادلب.هذا واجرى وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، برفقة […]

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