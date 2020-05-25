رابطة الليغا ترسل تحذيراً شديد اللهجة إلى أندية الدوري الاسباني بسبب صورة

2020/05/25 | 12:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

أرسلت رابطة الليغا تحذيراً شديد اللهجة إلى أندية الدوري الإسباني، بعد واقعة رباعي إشبيلية وعدم إلتزامهم بالقواعد الصحية.

ونشرت زوجة الأرجنتيني إيفر بانينجا، صورة عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، تجمع بين عدد كبير من الأصدقاء من بينهم رباعي إشبيلية “بانينجا وأوكامبوس ودي يونج وفرانكو فاسكيز”، ومع ظهور أكثر من 12 شخصاً في مكان واحد وهذا يخالف تعليمات الحكومة.

وحسبما أشارت صحيفة سبورت الإسبانية، أرسلت رابطة الليغا بياناً إلى 42 نادياً في الدرجة الأولى والثانية، أكدت من خلاله أن ما حدث لا يمكن تكراره.

وقالت الليغا: " في الساعات القليلة الماضية اكتشفنا أن بعض اللاعبين لم يلتزموا بالإرشادات الصحية، مما يعكس عدم الالتزام على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "هذا يدل على الاسترخاء في هذه المرحلة الأخيرة من رحلة العودة، هذه المواقف غير مفهومة وغير مقبولة، إنهم يهددون عودة المسابقة، وعدم احترام لليغا وللأندية واللاعبين والمدربين".

وسيستفيد خافيير تيباس من الجمعية العمومية التي ستعقد مع الأندية يوم الخميس المقبل، للتأكيد على أنه يجب التصرف بمسؤولية للإعلان بشكل نهائي عن موعد عودة الليغا.



وعدم إفساد الجهود المبذولة لحدوث ذلك.

بغداد اليوم _ متابعة

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