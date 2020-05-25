2020/05/25 | 12:08 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، أن عملية "أسود الجزيرة" أسفرت عن القبض على "عتاة المجرمين"، واصفةً عبد الناصر قرداش المرشح لخلافة زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي، بأنه "بنك من المعلومات" عن خلايا التنظيم، فيما خيّرت عناصر التنظيم بين القتل أو الاستسلام.

يتبع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة تخير 'الدواعش' بين القتل أو الاستسلام وتصف قرداش بـ'بنك معلومات' التنظيم) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة تخير 'الدواعش' بين القتل أو الاستسلام وتصف قرداش بـ'بنك معلومات' التنظيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).