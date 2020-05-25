مقاتلو الحشد الشعبي يقيمون صلاة العيد

2020/05/25 | 12:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام مقاتلو الحشد الشعبي، الاثنين، صلاة عيد الفطر المبارك في مقرات القواطع والعمليات بعد مراعاة التعليمات الصحية.واقام مقاتلو اللواء بالحشد الشعبي صلاة عيد الفطر السعيد في مقرهم، كما أقيم في تشكيل العتبة العلوية بالنجف الاشرف صلاة العيد بحضور آمر التشكيل الحقوقي السيد عباس منهل ابوطبيخ.

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