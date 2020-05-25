2020/05/25 | 12:14 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسبب كورونا.. إغلاق قضاء طوزخرماتو لمدة يومين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/25 | 12:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب كورونا.. إغلاق قضاء طوزخرماتو لمدة يومين) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب كورونا.. إغلاق قضاء طوزخرماتو لمدة يومين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).