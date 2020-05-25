2020/05/25 | 12:17 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدد الاصابات بكورونا حول العالم يرتفع لاكثر من 5.4 مليون هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/25 | 12:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدد الاصابات بكورونا حول العالم يرتفع لاكثر من 5.4 مليون) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدد الاصابات بكورونا حول العالم يرتفع لاكثر من 5.4 مليون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).