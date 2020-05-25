صلاح الدين تقرر إغلاق قضاء طوزخورماتو ليومين

2020/05/25 | 12:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… قررت خلية الأزمة في صلاح الدين، الاثنين، غلق قضاء طوزخورماتو لمدة يومين بسبب كورونا.وقال المتحدث الرسمي باسم خلية الأزمة في صلاح الدين جمال عكاب في بيان تلقته /المعلومة / انه “تقرر إغلاق قضاء طوزخورماتو بالكامل مدة يومين نتيجة زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا”.وأضاف، أن “قرار الخلية تضمن أيضا غلق السيطرة […]

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